Заморозка цен привела к дефициту сахара и масла в магазинах

После государственной заморозки цен на сахар и подсолнечное масло в небольших торговых сетях начались проблемы с поставками.
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В другой сети магазинов рассказали, что поставщики прекратили участвовать в торгах. Кроме того, производители дешёвого подсолнечного масла подняли его стоимость до предельной 95 рублей за литр, а более дорогие бренды повысили цены с помощью учёта логистики.
По мнению главы координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрия Шадрина, дефицит продукции у небольших и средних сетей связан с тем, что они покупают товар у дистрибьюторов, которые не являются участниками соглашения. Однако их попытка закупать товар непосредственно на заводах провалилась из-за того, что те готовы обслуживать только крупные сети или же требуют заключать договор поставки.
Президент Владимир Путин 9 декабря прошлого года провёл совещание с правительством, на котором раскритиковал кабмин за рост цен на базовые продукты питания. А 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, в частности, о заключении соглашения с производителями масла и сахара и торговыми сетями о сдерживании цен на продукты.
Ранее NEWS.ru писал, что с начала года цены на ряд продуктов вновь выросли, несмотря на подписанное между производителями и ретейлерами соглашение о заморозке цен. Согласно данным Росстата, с 1 по 11 января подсолнечное масло подорожало в 38 регионах.