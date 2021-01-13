Заморозка цен привела к дефициту сахара и масла в магазинах

https://static.news.ru/photo/79f43b1e-5636-11eb-9466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

После государственной заморозки цен на сахар и подсолнечное масло в небольших торговых сетях начались проблемы с поставками.

Как пишет «Коммерсант», розничные магазины столкнулись с дефицитом продукции из-за того, что производители отказываются продавать продукцию на тех условиях, что были ранее обговорены. По словам совладельца петербургской торговой сети Александра Мышинского, «Русагро» готово отпускать по установленной властями цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз ниже потребностей его магазинов. Остальное им предложили покупать в упаковке с доставкой по цене 43,5 рубля за килограмм.

В другой сети магазинов рассказали, что поставщики прекратили участвовать в торгах. Кроме того, производители дешёвого подсолнечного масла подняли его стоимость до предельной 95 рублей за литр, а более дорогие бренды повысили цены с помощью учёта логистики.

По мнению главы координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрия Шадрина, дефицит продукции у небольших и средних сетей связан с тем, что они покупают товар у дистрибьюторов, которые не являются участниками соглашения. Однако их попытка закупать товар непосредственно на заводах провалилась из-за того, что те готовы обслуживать только крупные сети или же требуют заключать договор поставки.

Президент Владимир Путин 9 декабря прошлого года провёл совещание с правительством, на котором раскритиковал кабмин за рост цен на базовые продукты питания. А 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, в частности, о заключении соглашения с производителями масла и сахара и торговыми сетями о сдерживании цен на продукты.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала года цены на ряд продуктов вновь выросли, несмотря на подписанное между производителями и ретейлерами соглашение о заморозке цен. Согласно данным Росстата, с 1 по 11 января подсолнечное масло подорожало в 38 регионах.