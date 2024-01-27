«Заложили бомбу»: финансист раскрыл, кто подорвет гегемонию доллара Финансист Разуваев: США уничтожают репутацию доллара своими действиями против РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Гегемонию доллара в мире могут разрушить сами Соединенные Штаты, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, именно действия Вашингтона против России подрывают доверие к американской валюте.

Главенствующую роль доллара могут подорвать сами США, если, например, передадут замороженные российские активы Украине. К сожалению, РФ не такая большая часть мировой экономики. Но, как мы видим, Китай сбрасывает американские бонды, рассчитываются за саудовскую нефть в юанях. Через пару лет Турция и Азербайджан могут начать торговать за цифровой рубль, — отметил эксперт.

По словам Разуваева, доллар сохраняет резервный статус, но репутация его подорвана заморозкой активов Россией, к тому же валюта пострадала из-за повышения ставки Федеральной резервной системой. Он выразил мнение, что для Москвы важнее обезопасить внешнюю торговлю: с Китаем в юанях, в СНГ — с помощью цифрового рубля, с остальными странами, например, в дирхаме.

Действия Америки подрывают авторитет доллара, сильнейший удар нанесли сами по себе. Мы это увидим по ценам на золото, если они резко пойдут вверх. США, думаю, рассчитывали на уничтожение экономики России в течение трех-четырех месяцев, хотели потом вернуть активы. А теперь Белый дом не знает, что и делать, сами заложили бомбу под доллар, — уверен Разуваев.

Ранее The Washington Post со ссылкой на данные разведки писала, что в России в 2022 и 2023 годах проходили совещания по «подрыву роли доллара». По информации газеты, Москва планировала «демонтировать» глобальную финансовую систему и создать новый мировой порядок.