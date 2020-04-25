Законопроект о запрете блокировки счёта без объяснения причин внесли в ГД

https://static.news.ru/photo/4396f254-86e9-11ea-a77e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму проект закона о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Поправки касаются взаимоотношений кредитных организаций как с частными гражданами, так и с представителями бизнеса.

Сейчас получить отказ в обслуживании или столкнуться с закрытием счёта можно по любому из обстоятельств, которые не позволили банку получить документы, подтверждающие добросовестность клиента. При этом рассказывать о мотивах своего решения банки не обязаны.

В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами, сказано в сообщении на сайте кабмина.

По новым нормам банки смогут отказаться от совершения операции только в том случае, если в ходе проверки возникло обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. При этом они обязаны будут объяснить и аргументировать свои действия.

Изменения предполагается внести в статью 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Несколькими часами ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что кабмин одобрил проект закона.