Законопроект о запрете блокировки счёта без объяснения причин внесли в ГД

Правительство внесло в Госдуму проект закона о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Поправки касаются взаимоотношений кредитных организаций как с частными гражданами, так и с представителями бизнеса.
Сейчас получить отказ в обслуживании или столкнуться с закрытием счёта можно по любому из обстоятельств, которые не позволили банку получить документы, подтверждающие добросовестность клиента. При этом рассказывать о мотивах своего решения банки не обязаны.
В результате граждане могут лишиться доступа к своим деньгам, а предприниматели — не суметь расплатиться с сотрудниками, поставщиками или контрагентами,
По новым нормам банки смогут отказаться от совершения операции только в том случае, если в ходе проверки возникло обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. При этом они обязаны будут объяснить и аргументировать свои действия.
Изменения предполагается внести в статью 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Несколькими часами ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что кабмин одобрил проект закона.
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