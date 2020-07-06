Законопроект о смягчении правил торговли алкоголем готовят в Минпромторге

https://static.news.ru/photo/0f10635a-bfdb-11ea-9d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регионы смогут самостоятельно устанавливать правила продажи спиртного вблизи социальных учреждений, следует из проекта закона, готовящегося специалистами Минпромторга. Однако документ вызвал критику со стороны большинства фракций нижней палаты из-за риска спаивания населения.

Предполагается, что поправки будут внесены в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к разработке документа источники. По данным инсайдеров, в частности, ведомство собирается частично отменить запрет на продажу алкоголя рядом с медицинскими учреждениями.

Согласно законопроекту, который, как уточняется, разработан по поручению заместителя председателя правительства РФ Т. А. Голиковой, регионы России смогут самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях. Эту информацию, как пишет издание, подтвердили в Минпромторге.

При подготовке таких правил должны быть учтены местные особенности, например социально-экономическое положение, уровень развития торговли и сферы общепита, а также обеспеченность населения площадью торговых объектов. Законопроект планируется внести в правительство в третьем квартале этого года, после чего он поступит в Госдуму. На данный момент в России запрещено торговать алкоголем вблизи медицинских, детских, образовательных, культурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений.

В 2017 году в кабмине уже было разработано постановление, согласно которому послабления для продажи спиртного рядом с медучреждениями могло определять российское правительство. Предполагалось, что к таким медучреждениям будут относиться массажные кабинеты, косметические салоны, лаборатории и другие объекты. Теперь в Минпромторге пояснили, что из-за особенностей каждого конкретного субъекта невозможно определить на федеральном уровне единый общероссийский перечень. Расстояние от соцучреждений при этом может варьироваться от 30 до 300 метров.

Фракция ЛДПР занимает в этом вопросе традиционную позицию. Мы против того, чтобы спивалось население, чтобы создавались дополнительные условия для продажи алкоголя. Тем более если речь может идти о социальных учреждениях, где люди будут проходить лечение, — прокомментировал инициативу зампред фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Аналогичные комментарии дали представители «Справедливой России» и КПРФ. В «Единой России» документ не стали оценивать до его внесения в нижнюю палату.

Опрошенные изданием эксперты увидели в инициативе и свои плюсы. Например, член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Руслан Хамзаев считает, что новые правила смогут помочь урегулировать спорные вопросы, например, когда определённое учреждение не подпадает под классическое определение социального объекта.

Например, в Ижевске есть частный детский сад, а с другой стороны здания, где он расположен, находится алкогольный магазин. Думаю, что если субъекты получат такие полномочия, то они смогут урегулировать и такие проблемные вопросы, — сказал эксперт.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что важен индивидуальный подход. Так, по мнению эксперта, если рядом с детским садом находится ресторан, в котором подают дорогие вина и другие элитные спиртные напитки, в нём вряд ли будут собираться алкоголики. А забегаловки и магазины, рассчитанные на неблагополучных пьющих людей нельзя открывать ни рядом со школами, ни рядом с медучреждениями.

Как писал NEWS.ru ранее, в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, однако виноделы указывают на необходимость господдержки для отрасли. Закон устанавливает запрет на использование импортного винограда и виноматериала для производства российского вина. По оценкам виноделов, собственных саженцев в России пока недостаточно и использование качественного импортного посадочного материала пойдёт лишь на пользу, но для его приобретения отрасли нужны субсидии.