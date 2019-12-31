https://static.news.ru/photo/16b525f6-2c1e-11ea-8143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования. На водоёмах, которые находятся в личном пользовании, рыбачить можно только в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Определены нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна. Так, в астраханской области разрешено ловить не более 10 кг рыбы разных видов в сутки, а таких как вобла или судак, — не более 5 кг в сутки, пишет ТАСС.

Данный закон устраняет режим любительского лова на участках, при этом делая рыбалку доступной и бесплатной. Будет нельзя ловить рыбу на особо охраняемых территориях, землях обороны и безопасности, на участках, выделенных под зону разведения рыб.

В местах массового отдыха запретят заниматься подводной охотой. Нельзя будет использовать сети, в том числе и жаберные. Исключение сделают для районов Сибири и Дальнего Востока, где такое рыболовство считается традиционным.

Закон запрещает ловить рыбу с использованием электротока и взрывчатки, а также химических веществ.

Нарушители будут платить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, в некоторых случаях им будет грозить лишение свободы до двух лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море на 2020 год между Россией и Украиной будет подписан до конца 2019 года, сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Информацию о том, что Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах по вопросу о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, ранее подтвердили в Росрыболовстве и в Госагентстве рыбного хозяйства Украины.