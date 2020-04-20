Агентство стратегических инициатив (АСИ), созданное правительством России, направило премьер-министру Михаилу Мишустину письменное предложение уравнять мигрантов в правах с гражданами России для того, чтобы они могли получать пособие по безработице и всевозможные льготы. Об этом NEWS.ru рассказали в АСИ и в Высшей школе экономики, исследователи которой являются одними из главных разработчиков данной инициативы. В самом правительстве нам не стали комментировать эту инициативу, сославшись на то, что это «детали служебной переписки». Минтруд же промолчал вовсе.



Данная мера предлагается в качестве временной, сообщили нашему интернет-изданию рецензенты предложения со стороны АСИ: продолжительность равенства в правах может составить три месяца.

К слову, в самом документе категории мигрантов не оговариваются. Однако, как объяснила рецензент инициативы старший научный сотрудник Института демографии ГУ ВШЭ Юлия Флоринская, речь, скорее всего, будет идти о «патентных» мигрантах.

В России мы прежде всего говорим о несколько иной категории трудовых мигрантов. Это, примерно, как в США и в ЕС сезонные работники. Краткосрочная миграция. Эти люди приезжают на несколько месяцев. Несмотря на то что мигранты на самом деле находятся в России долго, однако как временные работники. Аналога российскому статусу мигрантов в других странах, пожалуй, нет. Это уникальная российская ситуация. Юлия Флоринская замдиректора Центра миграционных исследований и старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ замдиректора Центра миграционных исследований и старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ

По её словам, затронуть нововведение может более одного миллиона мигрантов в РФ (примерно четверть всех приезжих в стране), которые работают на территории РФ по патентам: все кто имеет официальные договоры с работодателями. Иначе говоря, все те, о ком работодатели прислали уведомления в органы власти. Такие «учётные» мигранты вполне имеют право на предлагаемое АСИ пособие, полагает Юлия Флоринская. Кроме того, отметила она, это может коснуться и тех, «кого сейчас уволили или отправили в неоплачиваемый отпуск».

Надо понимать, что категории мигрантов есть разные. Замдиректора Центра миграционных исследований отметила, что в той же Португалии и во многих других странах распространены категории приезжих работников с видом на жительство (краткосрочный, годовой или пятилетний «виды»). В РФ таких около 600 тысяч, тех, кто в будущем собирается получать гражданство. Однако их законодательная новация касаться, видимо, не будет.

Им всем нужна поддержка. Нельзя людей бросать в беде! Владимир Гимпельсон директор центра Центра трудовых исследований ГУ ВШЭ директор центра Центра трудовых исследований ГУ ВШЭ

C ним согласны опрошенные экономисты. Ведь речь идёт об экстренной мере, нацеленной на поддержку людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации — работы нет, возможности вернуться домой нет, накоплений нет, а необходимость оплачивать жильё и питание осталась, уверен управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Вопрос обременительности данной меры для бюджета упирается в количество тех, кого запишут в мигранты, имеющих право претендовать на пособие. Если всё-таки речь пойдёт не только о патентных мигрантах, а о 3,2 млн человек (официальные данные Росстата), то сумма составит порядка 40 млрд рублей в месяц (исходя из пособия по безработице в размере 12 тысяч рублей), что вполне по силам как федеральному правительству, так и отдельным региональным бюджетам. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

По его мнению, значительная доля таких рабочих сосредоточена в Москве и Московской области, а эти субъекты РФ способны справиться с расходами такого порядка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение на основе ГЧП

Инициатива, поданная с лёгкой руки АСИ, исходит прежде всего из опыта Португалии, во многом (как и Бразилия) похожей социально-экономически на нашу страну, поэтому во многом это верное решение, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Целесообразность в этом есть. Миллионы мигрантов, оставшихся без работы и денег, могут негативно повлиять на социальную стабильность в России, обстановка может обостриться. Пойдёт вал преступности. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

Суверов отмечает, что данная инициатива создаёт предпосылки для борьбы с теневым сектором экономики в перспективе. При этом труд мигрантов в ближайшие годы поможет сгладить эффект от неблагоприятной демографической ситуации в России, допускает аналитик.

Сейчас на рынке «зависло» около 2,5 млн трудовых мигрантов, это огромнейший потенциал для формирования радикально настроенных групп, криминала. Лучше сейчас поддержать их финансово, чем потом годами решать социальные проблемы. Уже сейчас есть спрос на рабочую силу, на сезонные работы в сельском хозяйстве. Там могли бы найти себя и бывшие таксисты, и строители. Внутри национальных сообществ есть своё лобби, работа которого сейчас приведёт к перераспределению «зон контроля». Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Однако это ни в коем случае не должно расстраивать россиян, уверен аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. Дело в том, говорит он, что мигранты работают в сферах, которые наши граждане традиционно занимать особо не стремятся. Это тяжёлый физический труд, чаще всего «на свежем воздухе» и не слишком хорошо оплачиваемый.

Они строят дома, кладут асфальт, меняют бордюрную плитку, подметают дворы, вывозят мусор и т. д. Конечно, если рынок труда России испытает в результате жёстких карантинных мер существенную «просадку», многие россияне будут вынуждены пойти на те работы, которые традиционно делали мигранты. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Но, по крайней мере на сегодняшний день, такой тенденции не наблюдается, считает эксперт. Правда, при этом «что касается возможного лоббирования отдельных сегментов рынка труда, обычно занимаемых мигрантами, исключать такой возможности нельзя».

Вполне может оказаться, что те или иные чиновники, чей доход в существенной мере зависел от труда мигрантов, попытаются пролоббировать возвращение приезжих тружеников на свои рабочие места, — сказал Коренев.

В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков убеждён, что реализовывать поддержку мигрантам «правильнее было бы за счёт приглашающей стороны, работодателей, как это и предусмотрено действующим законодательством». Однако, скорее всего, последние, по его суждению, сошлются на нехватку средств.

По мнению Щербакова, власти, по всей видимости, в ответ на эту инициативу «предложат определённые меры поддержки, но, думается, попытаются это сделать на основе государственно-частного партнёрства».