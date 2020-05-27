За каждого нового работника бизнесу из госбюджета могут начать выплачивать по 18 тысяч рублей. С таким предложением глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента РФ Максиму Орешкину (документ есть в распоряжении NEWS.ru).

Кутеповский пакет по борьбе с безработицей включает выплаты бизнесу по 18,2 тысячи рублей за каждого нового сотрудника при зарплате не менее 30 тысяч рублей и сроке трудоустройства более года, а также выдачу единовременной субсидии в размере 100 тысяч рублей самозанятым на открытие собственного дела, рассказала нашему изданию помощник сенатора Елена Демидова.

Кроме того, сенатор предложил просубсидировать трудоустройство выпускников вузов из расчёта один минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ежемесячно на каждого принятого на работу на протяжении полугода и по одному МРОТ в месяц на сотрудников, которые были наняты по временным договорам на срок до двух месяцев.

Предлагается также профинансировать программы переподготовки для людей, которые потеряли работу или находятся на грани увольнения, из расчёта по 20 тысяч рублей на одного гражданина и увеличить минимальное пособие по безработице до прожиточного минимума вплоть до 30 июня.

Надо сказать, что даже если предложенные меры будут одобрены и введены, на деле весьма вероятны задержки и сбои, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, в новейшей истории России ещё не было практики оперативной и точечной раздачи субсидий миллионам получателей.

Но сама по себе готовность государства поддержать рынок труда — это, безусловно, хороший сигнал. Восстановление экономики будет происходить тем быстрее, чем охотнее бизнес поверит в перспективу роста. Сейчас одним из главных препятствий для этого является то, что работодатели не понимают, хватит ли им выручки для сохранения штата. Если власти гарантируют, что возьмут на себя часть социальной нагрузки, то предприниматели будут смелее инвестировать в производство и продажи. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

Возможно, для Москвы и прочих больших городов, где у людей зарплата от 30 тысяч рублей, это сработает, отмечает депутат Эл Курултай — государственного собрания Республики Алтай от Партии Дела, предприниматель Сергей Мазалов. Но для регионов с низкими зарплатами — нет, подчёркивает он. Если ради этих субсидий поднимать зарплату до 30 тысяч рублей — то в виде отчислений в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, в качестве налогов эти средства будут «съедены» за два месяца, уверен он.

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Поэтому смысла делать это нет, и получателями госпомощи станут в основном крупные предприниматели в больших городах. Что же касается, например, нашей республики, где главными работодателями являются туристический бизнес и общепит, то если пандемия и связанные с ней ограничения продлятся до осени, до 50% трудоспособного населения нашего региона останутся без работы. Сергей Мазалов депутат государственного собрания Республики Алтай от Партии Дела и предприниматель депутат государственного собрания Республики Алтай от Партии Дела и предприниматель

По его мнению, единовременная субсидия в виде 100 тысяч рублей может сработать, как и выплата суммы в виде одного МРОТ для студентов. Но сработает это только на тот срок, на который будет выдана субсидия. О долговременном эффекте говорить тут тоже не приходится, замечает депутат.

Правительство вполне может пойти на такой шаг, который, по сути, является продолжением уже существующих ежемесячных субсидий на зарплаты сотрудников для МСП, допускает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Эффективность данной меры будет зависеть от темпов восстановления спроса. Наём новых сотрудников ради получения субсидии не имеет смысла, так как расширение штата обусловлено возросшим потоком заказов или объёмов сбыта. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Пакет предлагаемых мер, направленных на борьбу с безработицей, выглядит достаточно спорно, рассуждает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Получается, говорит он, что почти половина фонда оплаты труда нового сотрудника будет субсидирована государством.

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С одной стороны, предложение достаточно привлекательное, с другой, есть вероятность того, что такая помощь просто уйдёт в песок и деньги потратят зря. Ведь задачей бизнеса в итоге является получение прибыли, а не рекрутинг персонала. Если мне нужен сотрудник для выполнения конкретных задач, я его найму и без помощи государства. А если сотрудник не нужен в связи с падением продаж, снижением рентабельности, негативными прогнозами в отрасли, зачем мне его нанимать, даже если за это доплачивают. Если бизнес работает в высокотехнологичной отрасли, с минимальным штатом, такая мера поддержки ему вообще ни к чему, а вот снижение налоговой нагрузки до конца года было бы намного полезнее. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев указывает на то, что реализация предложений сенатора Кутепова предполагает существенное субсидирование субъектов предпринимательства за счёт бюджета. А государство сейчас крайне неохотно идёт на дополнительные траты, стараясь по возможности беречь сформированные резервы, уточняет он.

Что касается возможных добавок или доработок к сделанному предложению, то, полагаю, если создать действительно профессиональную группу экспертов, соответствующие улучшения и изменения появятся. Тем более что предложенная схема мотивации работодателей будет способствовать скорейшему выходу из кризиса всей отечественной экономики, снизит напряжение на рынке труда и позитивно скажется на потребительском спросе, что, в свою очередь, вернётся потом позитивным «эхом» и в сферу промышленного производства, и в сферу услуг. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

И всё-таки, уверен генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов, то, что реально нужно бизнесу сейчас, — это освобождение от уплаты налогов, в первую очередь подоходного и социальных страховых взносов. Именно они «давят» на фонд оплаты труда, толкают руководителей к увольнению персонала и препятствуют найму нового. На рубль зарплаты в нельготных отраслях приходится по 50 копеек налогов и взносов, отмечает эксперт.