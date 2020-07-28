Хорошо лишь в теории: юрист оценил конфискацию денег у россиян в пользу ПФР

https://static.news.ru/photo/9d992624-d0df-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициированные Министерством финансов поправки в Гражданский кодекс о перечислении незаконно полученных средств в Пенсионный фонд России (ПФР) теоретически хороши и направлены на благие цели. Однако на практике это может ударить вовсе не по тем, на кого направлена такая мера, а по карманам простых граждан, у которых есть хоть какие-то сбережения, считает юрист компании «Объединённый юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин.

Он подчеркнул, что законодателям необходимо чётко прописать, у кого, по каким критериям и на каких основаниях можно будет конфисковывать деньги. На данном этапе не вполне понятно, кто именно будет осуществлять проверки законности доходов и какова будет минимальная сумма, подпадающая под подозрение.

Он выразил надежду, что не повторится ситуация, связанная с законом о противодействии финансированию терроризма, формулировки которого «настолько пространны и обтекаемы, что разобраться в том, есть ли у финансовой организации реальные причины для блокировки счёта предпринимателя или нет, практически невозможно». Если формально подходить к требованию документа, подозрительной может быть расценена практически любая операция, указал юрист.

Когда этот документ принимали, цели у законодателей были также самые благие — борьба с отмыванием денег. Но в реальности страдать от него начали рядовые предприниматели, особенно малый и средний бизнес, который в нашей стране на грани вымирания, — цитирует Уткина Regnum.

Он уточнил, что по статистике, порядка 20% всех блокировок совершается контролирующими органами. При этом примерно в 15% случаев банки замораживают счета без объяснения причин. В ряде случаев это приводит к прекращению деятельности компаний.

Чтобы ситуация не повторилась, в итоговом варианте закона должна быть прописана ответственность в виде ощутимых штрафов для контролирующих организаций за неправомерные конфискации средств. В таком случае, возможно, удастся избежать большинства ошибок или злоупотреблений, предположил Уткин.

Он подчеркнул, что в ранее принятом законе наказания за неправомерные блокировки предусмотрены не были. Это привело к тому, что банки сначала «на всякий случай» блокируют счета, а только после этого начинают разбираться. Но такой процесс может длиться долгие месяцы.

Если же оказывается, что финансовая организация была неправа, даже приносить извинения никто не будет, не говоря уже о возмещении каких-то потерь, к которым привела подобная блокировка, — отметил юрист.

Ранее Минфин предложил конфисковывать и перечислять в ПФР денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. Как пояснили в министерстве, необходимость в поправках связана с задачей синхронизировать нормы Бюджетного и Гражданского кодексов. В ведомстве пояснили, что конфискованные деньги, полученные коррупционными путями, и сейчас направляют в ПФР согласно нормам Бюджетного кодекса.