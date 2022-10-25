Юань назван единственным ликвидным активом в золотовалютных резервах России Фондовый эксперт Зельцер назвал юань единственным ликвидным активом в золотовалютных резервах РФ

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Несмотря на понижение курса китайского юаня к доллару до нового минимума с июня 2020 года, о чем сообщили в Народном банке Китая (НБК), он все еще остается единственным ликвидным активом в золотовалютных резервах России, рассказал РИАМО эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер. Он напомнил, что сейчас большая часть отечественных резервов заблокирована Западом, поэтому, когда стоит вопрос издержек или риска полной потери актива, преимущество юаня становится очевидным.

По нашим неизменным оценкам, в процессе среднесрочного ослабления рубля валютная пара CNY/RUB способна достигнуть 9,5, — спрогнозировал Зельцер.

По его словам, в России в настоящее время происходит процесс девалютизации. Вместе с ней, добавил эксперт, идет переориентация с токсичных валют стран-санкционеров на валюты дружественных экономик, с которыми у Москвы на самом деле растут торговые обороты.

В связи с этим, по мнению аналитика, не имеет смысла рассматривать временную слабость юаня в корреляции с переоценкой резервов в китайской нацвалюте, поскольку сейчас это, по сути, единственный ликвидный актив в золотовалютных резервах России. При этом Зельцер напомнил, что большая часть отечественных резервов заблокирована Западом. По оценкам специалиста, когда ставится вопрос издержек или риска полной потери актива, преимущество юаня очевидно.

По мнению Зельцера, ослабление юаня происходит на фоне мягкости Центробанка Китайской Народной Республики при одновременной жесткости по ставке Федеральной резервной системы США. Зельцер отметил, что НБК сохраняет минимальную стоимость фондирования в 3,65%, а ФРС Соединенных Штатов 2 ноября с большей долей вероятности увеличит ставку до 4%.

Аналитик также добавил, что реакция национальных валют закономерна: жесткость Центробанка Китая является залогом силы валюты, а мягкость денежно-кредитной политики — ее слабостью. Также на траекторию валют, по его мнению, влияет геополитический отпечаток постоянной конфронтации Вашингтона и Пекина.

24 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин не планирует полностью отказаться от доллара, так как товары российского экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. По его словам, совсем обойтись без доллара вряд ли получится.