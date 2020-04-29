Японский парламент одобрил дополнительный бюджет на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b88a54c8-89d4-11ea-a104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/GlobalLookPress

Нижняя палата парламента Японии одобрила проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год для поддержки экономики страны во время пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что за проект проголосовала даже оппозиционная часть парламента, которая обычно не согласна с правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), сообщает ТАСС.

Дополнительный бюджет составит 25,6 трлн иен ($237 млрд). В основном эти средства будут распределены для выплаты японцам финансовой поддержки от государства в размере 100 тысяч иен ($930) и другого социального обеспечения.

Ранее NEWS.ru писал, что 53% жителей Японии не одобрили правительственные действия по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке населения во время пандемии. При этом половина респондентов положительно оценила финансовую помощь в размере 100 тысяч иен ($930).