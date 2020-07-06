Японский финансист объяснил устойчивость российской экономики

https://static.news.ru/photo/0100cf00-c00a-11ea-b991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Способность экономики РФ выстоять в шоковой ситуации, подобной пандемии коронавируса и падению цен на нефть, приобретена в борьбе с западными санкциями, считает японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ Юсукэ Оцубо.

По мнению эксперта, последствия падения цен на сырьё имели для российской экономики менее серьёзные последствия, чем полагали аналитики. Несмотря на то что экономический рост затормозился, экспорт страны не остановился, как нет и иных ощутимых последствий, пишут «Известия» со ссылкой на материал Оцубо для JB Press.

Зависимость России от нефти не так велика, как в прошлые годы, и в стране создан мощный производственный потенциал, считает экономист. Как он подчеркнул, устойчивость РФ к кризисам заметили также американские и европейские инвесторы.

Уже в июне, как только экономическая активность в стране была частично восстановлена, по сравнению с апрелем-маем ожидается существенный прирост позитивной динамики. Она может практически свести на нет предыдущие потери, — заявил Оцубо.

По версии японского финансиста, за время противодействия западным санкциям с 2014 года Россия приобрела опыт и смогла нарастить собственное производство, и стала мощной сельскохозяйственной державой, передаёт «Иносми.ру».

Не произошло самого страшного: падение цен на нефть нисколько не спровоцировало остановку Россией экспорта своих углеводородов. Более того, не создалось такой ситуации, которая вынудила бы Россию поступиться частью своих территорий. По справедливой оценке Минэкономразвития России, цена на нефть сорта Urals ожидается в 2020 году в районе $40 за баррель, а в 2021 году может несколько подрасти и составить около $43,3 за баррель. Понятно, что при таком уровне нефть не явится главным драйвером российской экономики. Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что «корона-шок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным, — комментирует показатели Оцубо.

Также Оцубо заявил, что иностранные эксперты предполагают наличие в арсенале российского руководства других эффективных мер по ускорению экономического развития страны.

Есть и такой неожиданный нюанс последствий коронавируса как сокращение Россией объёмов своего импорта. К тому же из-за закрытия авиарейсов в 2020 году российские туристы не потратят за рубежом те колоссальные суммы, которые они привыкли расходовать на заграничный отдых и путешествия. Все эти деньги останутся в стране, что позволит ей легче пережить кризис, — добавил эксперт.

Юсукэ Оцубо — генеральный партнёр инвестиционной компании UMJ (United Managers Japan Inc.). В 1989 году окончил экономический факультет престижного Токийского университета. В 1997–2000 годах — 1-й секретарь посольства Японии в Москве, занимался изучением и анализом экономической и финансовой информации по России.

Как писал NEWS.ru ранее, валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2020-м упадёт на 6% и в 2021–2022 годах будет восстанавливаться умеренными темпами. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.