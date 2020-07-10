«Яндекс» получил предписание от ФАС из-за рекламы БАДа

https://static.news.ru/photo/db5b1558-c289-11ea-8612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба признала ООО «Яндекс» нарушителем закона о рекламе из-за контекстной рекламы БАДа. Объявление о биологически активной добавке к пище распространялось через сервис «Директ». Однако оно не сопровождалось указанием на то, что препарат не является лекарственным средством, как этого требует законодательство.

По словам начальника Управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяны Никитиной, норма, которую нарушил сервис, для того и была введена в закон, чтобы рекламораспространители выступали дополнительным фильтром, который бы не позволял вводить потребителей в заблуждение.

Поскольку зачастую производители БАДов при продвижении своих товаров позиционировали их как лекарство, несмотря на то, что БАДы таковыми не являются. Это приводило к тому, что потребители приобретали добавки, полагая, что покупают лекарственные средства. В данном случае рекламораспространители выступают своеобразным дополнительным фильтром, не позволяющим размещать ненадлежащую рекламу, — приводит пресс-служба ФАС её слова

Проверить, является ли то или иное средство лекарством рекламодатель может в Едином реестре свидетельств о госрегистрации. Продвигаемый через «Яндекс.Директ» зарегистрирован там в качестве БАДа. Производител позиционирует его как «средство от давления».

ФАС выдал ООО «Яндекс» предписание о прекращении нарушения. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

За первые четыре месяца 2020 года в России продали 113,6 млн упаковок биологически активных добавок. Это на 11,3% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Тогда как в денежном эквиваленте рост составил ещё больше — 31,1% (25,1 млрд рублей). Однако реальная эффективность БАДов ставится под сомнение врачами. Более того, последствия приёма препаратов трудно предсказать, они могут проявиться не сразу. К тому же порой у людей формируется психологическая зависимость от добавок, объяснили в беседе с NEWS.ru медики.