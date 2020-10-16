«Яндекс» назвал виновного в срыве сделки с «Тинькофф»

https://static.news.ru/photo/c77fb0e2-0fd3-11eb-b877-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: vk.com/olegtinkov

Виновным в срыве сделки «Яндекса» и «Тинькофф» оказался основатель последней компании. Об этом сообщил один из топ-менеджеров IT-компании.

Олег Тиньков уже давно пытается продать банк и сам обратился к руководству «Яндекса». Он добавил, что бизнесмен постоянно хотел для себя новых полномочий и постоянно пересматривал условия.

Мы не удивились, когда узнали сегодня, что Олег принял решение выйти из сделки, — отметил топ-менеджер.

Согласно условиям соглашения, Тиньков должен был сохранить участие в управлении банком, так как стал бы его крупным акционером. При этом у кредитной организации была бы свобода в развитии бизнеса и все возможности экосистемы «Яндекса». Команду Тинькофф банка он назвал классными и близкими по духу, пожелал им успехов и пообещал, что «Яндекс» продолжит развивать финтех, сообщила Lenta.ru.

До этого письмо сотрудникам Тинькова утекло в Сеть. В нём основатель банка заявил, что «Яндекс» хочет не объединиться, а просто купить финансовую организацию и после этого желание продавать банк у его основателя пропало.

При этом бизнесмен утверждает, что на решение повлияла и реакция клиентов в соцсетях, которых не обрадовало слияние. При этом Тиньков назвал «Яндекс» забюрокраченной компанией и заявил, что его банк в будущем и сам сможет купить «Яндекс».

О прекращении всех переговоров по возможности покупки группы компаний интернет-холдингом «Яндекс» объявили в «Тинькофф». До этого стороны сообщили, что достигли принципиальной договорённости о том, что «Яндекс» выкупит группу за 5,48 миллиарда долларов. «Яндекс» и «Тинькофф» при этом подчеркнули тогда, что уверенности в достижении финальных договорённостей пока нет. После срыва сделки акции «Яндекса» на Московской Бирже упали на 4,1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Как писал NEWS.ru, регулятор проведёт проверку интернет-корпорации «Яндекс» и Тинькофф банка и выяснит, замешаны ли компании в инсайдерской торговле из-за отказа от сделки по покупке IT-компанией головной структуры банка — TCS Group. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка, сославшись на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.