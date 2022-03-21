WSJ: Продажа Эр-Риядом нефти за юани станет потерей для США

Возможная договоренность Саудовской Аравии и Китая относительно перехода с доллара на юань во взаиморасчетах за нефть может стать еще одной значительной потерей для США, сообщает The Wall Street Journal. В издании напомнили, что в 1974 году Эр-Рияд обязался продавать нефть только за доллары в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Однако в настоящее время Белый дом не соблюдает эти договоренности, что и подталкивает Саудовскую Аравию к такому шагу.

Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран. Соединенные Штаты также сняли с хуситов статус террористов. Затем Белый дом отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду — это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года, - говорится в статье.

Также саудиты наблюдают, как Вашингтон согласовывает сделку по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами. В итоге Эр-Рияд принял решение пересмотреть свои позиции. Наследный принц Мухаммед бин Салман, вопреки призывам Байдена, отказался увеличить добычу нефти.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что если мировая экономика начнёт отказываться от доллара и от покупки ценных американских бумаг, то это поможет стабилизировать положение многих стран.