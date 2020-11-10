Вытащить «из-под матраса»: что заставит россиян вернуть деньги в банки

Рекордно низкие ставки по депозитам, не способные перекрыть реальную инфляцию, вынудили россиян задуматься о том, что делать со своими вкладами. Многие ответили на этот вопрос «бегством» из банков. NEWS.ru выяснял, какая доходность сбережений способна заставить граждан вернуть деньги на депозитные счета. По мнению экспертов, ни для самих банков, ни для российского правительства этот вопрос не стоит так уж категорично.

Невыгодная история

Не секрет, что держать сбережения на депозитных счетах стало невыгодно. Рубль дешевеет, а вклады не приносят доход. Россияне закрывают депозиты, а банки пассивно наблюдают за оттоком своих клиентов. Доходность банковских депозитов резко упала ещё в апреле, когда ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых. В июне Банк России понизил её до 4,5%, а в июле ещё опустил — до 4,25%.

Сейчас средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам составляет 4,42%. Таким образом, депозиты еле-еле покрывают ту инфляцию, которую показывает нам статистика Росстата.

Эксперты не исключают, что доходность рублёвых депозитов с учётом роста цен будет нулевой или вообще уйдёт в отрицательную зону, как это уже произошло с валютными депозитами. Бегство вкладчиков объясняется исключительно финансовыми мотивами, замечает специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

Все валютные вклады — в долларах, фунтах, евро — сегодня имеют отрицательную доходность. Чтобы держать свои сбережения на валютных депозитах, люди должны за это платить. Менталитет русского человека оказался к такому просто не готов, и россияне начали активно закрывать депозиты. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам специалист по производным финансовым инструментам

По сути банковские вклады потеряли смысл, утратив при этом своё главное предназначение: спасать сбережения от обесценивания. Ситуация с депозитами в России может вернуться в 90-е, тогда люди не считали хранение денег в банке способом сберечь капитал, считает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По данным Национального рейтингового агентства, в общей сумме россияне сняли со счетов с января по сентябрь около 1,7 трлн рублей. Это вполне реальные цифры, на которые обратили внимание и в ЦБ. В частности, глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала отток средств россиян с банковских депозитов в текущем году рекордным.

Ничего удивительно тут нет, говорит доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе.

Во-первых, после первой волны коронавируса и самоизоляции люди начали снимать деньги и держать у себя наличные, частично переводя их в доллары и евро. В связи с тем что статистика по коронавирусу снова стала ухудшаться, а власти начали посылать сигнал о возможном ужесточении антиковидных мер, население решило не переводить наличные на счета, а, напротив, накапливать их. Теймураз Вашакмадзе доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС

На фоне растущих рисков сохранения капитала, снижающихся процентов по вкладам заметно выросла активность клиентов на Московской Бирже, говорит Вячеслав Зайченко. По данным самой биржи, в октябре число частных инвесторов увеличилось на рекордные 736 тысяч — это максимальный месячный прирост за всё время. При этом общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, превысило 7,5 млн человек.

Те деньги, которые лежали на счетах в банках, по всей видимости, потекли на фондовый рынок. Это общемировая тенденция. Во всём мире давно никто не рассчитывает на пенсию: с помощью активных инвестиций люди сами копят на старость. Они понимают, что если не озаботятся финансовым вопросом сегодня, завтра буквально умрут с голоду. В Америке это понимание пришло 40 лет назад, в Европе — 20 лет назад, в Китае — 10 лет назад. Мы к этому пришли только сейчас, — говорит Зайченко.

«Делайте вашу ставку»

Отток денежных средств со вкладов, скорее всего, продолжится, считает финансовый аналитик Владимир Левченко. Для того чтобы изменить эту тенденцию, банкам достаточно поднять процентные ставки по вкладам, но поднять существенно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальная процентная ставка должна быть не просто выше инфляции, а заметно превышать её. Не стоит брать в расчёт ту липовую инфляцию, которую нам выдаёт Росстат, постоянно меняя коэффициенты. Процентная ставка по банковским вкладам не покрывает реальный рост потребительских цен в России. По сути она уже сегодня является отрицательной. В итоге покупательская способность сбережений, находящихся на счетах в банках, падает. Владимир Левченко финансовый аналитик финансовый аналитик

К тому же нужно менять информационную политику, уверен эксперт. По словам Левченко, в течение продолжительного времени нам рассказывают «сказки о том, как падают процентные ставки в рублях». На самом деле они не снижаются уже полгода. Чтобы это понять, нужно принять в расчёт не какие-то спекулятивные колебания на финансовом рынке, а некий бенчмарк — ставки по ОФЗ (облигации федерального займа). Сегодня они находятся на уровне конца весны, отмечает Левченко.

Всё это время нам со всех сторон кричат о падении ставок. Кричат для того, чтобы россияне достали деньги «из чулка» и направили их в экономику. Это с одной стороны. С другой, чтобы охотнее брали кредиты (ставки по кредитам, как и ставки по вкладам, снизились. — NEWS.ru) и тоже вкладывали деньги в экономику, проще говоря, тратили их, — пояснил эксперт.

NEWS.ru

К отрицательным ставкам привела политика ЦБ и, скорее всего, эта политика будет продолжена. По словам Левченко, уровень закредитованности госсектора рекордный, экономика стагнирует, серьёзных точек для роста правительство найти пока не может. Но если Центробанк готов выдавать кредитным организациям дешёвые деньги, привлекать новых вкладчиков или пытаться удержать старых банкам не требуется.

Львиная доля госдолга по сути финансируется печатным станком. ЦБ законодательно запрещено давать в долг нашему правительству, он делает это через одно рукопожатие — через банковскую систему. Центробанк выдаёт кредиты банкам под ставку рефинансирования, тем самым замещая пассивы банков. Это делается по ставке, которая ниже ставки по ОФЗ. Банки в свою очередь покупают облигации федерального займа, и все, как говорится, довольны. По крайней мере, пока, — объясняет Левченко.

Грубо говоря, деньги россиян банкам сегодня не очень-то и нужны. По словам Вячеслава Зайченко, банк в том виде, в котором он представлен сегодня, существует до сих пор исключительно благодаря некой системе внешних ограничений по переводу денег. Как только система перейдет на платформу блокчейн — национальные валюты государств станут цифровыми, — всё кардинально поменяется. И к этому нужно быть готовыми.