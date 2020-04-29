ВВП Франции упал на 5,8% в I квартале 2020 года

Связанный с пандемией коронавируса кризис привёл к рекордному падению валового внутреннего продукта (ВВП) Франции, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).
Отмечается, что этот спад — крупнейший с 1949 года, когда был начат мониторинг. В 2009 году, во время кризиса, ВВП Франции снижался на 1,6%,
На данный момент во Франции зарегистрировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 087 пациентов скончались.
Как писал NEWS.ru ранее, американский валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, свидетельствует предварительная оценка Министерства торговли США.
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