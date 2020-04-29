ВВП Франции упал на 5,8% в I квартале 2020 года

https://static.news.ru/photo/5f049288-8ab0-11ea-892b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fischer, B./Arco Images GmbH/Global Look Press

Связанный с пандемией коронавируса кризис привёл к рекордному падению валового внутреннего продукта (ВВП) Франции, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).

Отмечается, что этот спад — крупнейший с 1949 года, когда был начат мониторинг. В 2009 году, во время кризиса, ВВП Франции снижался на 1,6%, передаёт ТАСС.

На данный момент во Франции зарегистрировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 087 пациентов скончались.

Как писал NEWS.ru ранее, американский валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, свидетельствует предварительная оценка Министерства торговли США.