Вторичный рынок жилья Москвы упал на 25%

https://static.news.ru/photo/dad0ddee-e6af-11ea-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московское управление Росреестра за семь месяцев 2020 года зафиксировало 63,2 тысячи переходов прав на вторичном рынке жилья. Показатели на 25% ниже результатов аналогичного периода 2019-го, передаёт пресс-служба ведомства.



В июле 2020-го служба зарегистрировала падение вторички в годовом выражении на 10% — до 11,3 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены). Но если сравнивать с июнем текущего года — количество сделок увеличилось на 30%, пишет РИА Новости со ссылкой на Росреестр.

В целом с января по июль 2020 года зарегистрировано 63,2 тыс. сделок на вторичном рынке, что на четверть (25%) меньше аналогичного периода прошлого года (84,6 тыс.), передаёт ТАСС.

В России с начала 2020 года однокомнатные квартиры до 32 кв. м и студии подорожали в среднем на 13,2%. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир», проанализировавшие стоимость вторичного жилья в 70 российских городах. Наибольший рост зафиксирован в Рязани, где подобные квартиры подорожали на 29%. Немногим меньший прирост зафиксирован в Ставрополе — 28,7%, Саратове — 28,1%, Новокузнецке — 27,7% и Ульяновске — 27,1%.

Наименьший прирост аналитики отметили в Набережных Челнах, Сургуте, Екатеринбурге, Москве, Уфе, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. При этом самые высокие цены на студии и однушки до 32 кв. м в Москве (в среднем 6,7 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,8 млн), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн). Дешевле всего такие квартиры обойдутся в Магнитогорске (1,2 млн), а также в Нижнем Тагиле (1,3 млн), Кургане (1,3 млн), Владикавказе (1,4 млн) и Астрахани (1,4 млн).

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Москвы смогут согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в режиме онлайн, следует из сообщения, опубликованного на официальном портале мэра и правительства столицы.