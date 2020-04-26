ВТБ выдал предпринимателям льготные кредиты на 10 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/65860018-87ba-11ea-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВТБ выдал представителям малого и среднего бизнеса более 2000 льготных кредитов со нулевой ставкой на общую сумму в 10 млрд рублей.

Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что банк готов к расширению программы льготного кредитования на крупный бизнес.

Костин также отметил, что между принятием решения и практической реализацией инициативы «есть, конечно, какой-то лаг времени», но в настоящее время ВТБ работает «уже по полной».

Программа выдачи «нулевых кредитов» малому и среднему бизнесу на выплату зарплат сотрудникам действует в России с 8 апреля. Как передавал NEWS.ru, представители Сбербанка заявили об одобренных кредитах на 5,8 млрд рублей из общей суммы заявок в 12 млрд рублей.