ВТБ выдал предпринимателям льготные кредиты на 10 млрд рублей

ВТБ выдал представителям малого и среднего бизнеса более 2000 льготных кредитов со нулевой ставкой на общую сумму в 10 млрд рублей.
Об этом глава ВТБ Андрей Костин
Костин также отметил, что между принятием решения и практической реализацией инициативы «есть, конечно, какой-то лаг времени», но в настоящее время ВТБ работает «уже по полной».
Программа выдачи «нулевых кредитов» малому и среднему бизнесу на выплату зарплат сотрудникам действует в России с 8 апреля. Как передавал NEWS.ru, представители Сбербанка заявили об одобренных кредитах на 5,8 млрд рублей из общей суммы заявок в 12 млрд рублей.
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