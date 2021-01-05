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Экономика

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России

21:59, 05 января 2021

После того, как Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ в 2020 году снизился на 4% в 2021 году он вырастет на 2,6%. Об этом сообщается в январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP).

Эксперты регулятора прогнощируют, что мировая экономика в наступившем году вырастет на 4%. Главным условием они называют широкие масштабы внедрения вакцин от COVID-19 на протяжении всего года. Однако, по мнению авторов доклада, темпы восстановления мировой экономики всё же будут вялыми.

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