Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России

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После того, как Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ в 2020 году снизился на 4% в 2021 году он вырастет на 2,6%. Об этом сообщается в январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP).

Эксперты регулятора прогнощируют, что мировая экономика в наступившем году вырастет на 4%. Главным условием они называют широкие масштабы внедрения вакцин от COVID-19 на протяжении всего года. Однако, по мнению авторов доклада, темпы восстановления мировой экономики всё же будут вялыми.