Всемирный банк предрёк нефть по $35 за баррель в 2020 году

https://static.news.ru/photo/afc3af9c-856f-11ea-9f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя стоимость барреля нефти в 2020 году составит $35, считают сотрудники Всемирного банка. В 2021-м показатель увеличится до $42.

В октябре 2019-го ведомство предсказывало котировки на уровне $58 и $59,1 за «бочку» соответственно, говорится на официальном сайте международной организации.

Снижение цен отражает резкое падение спроса и усугубляется неопределённостью в отношении уровня добычи среди основных производителей нефти, — передаёт портал Всемирного банка.

Накануне Минэкономразвития РФ раскрыло динамику спроса на российские нефть и газ. В мае топливо стало менее популярным. Причиной стали ограничения, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глобальная конъюнктура ухудшилась, всё больше стран начали принимать меры.

Как писал NEWS.ru, в начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК договорились на два года сократить нефтедобычу, чтобы замедлить падение цен в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива. Но 20 апреля начался новый обвал рынка.

Организация стран-экспортёров спрогнозировала рекордное снижение спроса на углеводороды в апреле 2020 года — на 20 миллионов баррелей в сутки. Среднегодовой суточный спрос, по расчётам организации, сократится на 7 миллионов баррелей.