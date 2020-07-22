Возвращение в РФ дешёвого топлива из других стран снизит цены на бензин

https://static.news.ru/photo/8fd1041a-ccc2-11ea-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских напомнил о жёстких ограничениях по добыче нефти и производству нефтепродуктов, которые были ранее. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, и увеличился рост добычи нефти.

Поэтому поставки к нам дешевых нефтепродуктов, безусловно, будут конкурировать здесь. <…> Это позитивное решение, направленное на усиление конкуренции для того, чтобы цены не росли, — передаёт телеканал «360» слова Ананских.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, в свою очередь, отметил, что решение о запрете не стоило вводить изначально.

По его словам, отмена данного запрета теперь поможет снизить оптовую стоимость топлива.

Если импорт будет опять допущен, у вас увеличится предложение. Это должно давить в сторону понижения цен в оптовом сегменте, — сказал Баженов.

Он также добавил, что в настоящее время цены уже находятся на высоком уровне. Стоимость топлива, по его мнению, скорее всего, упадёт, однако будет оставаться в значениях, которые «не очень хороши для розницы».

Как ранее писал NEWS.ru, розничные цены на бензин АИ-95 и АИ-92 стабилизируются во второй половине июля, так как начнут снижаться оптовые цены. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак.