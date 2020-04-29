Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» приближается к Балтике

https://static.news.ru/photo/db2f5de6-8a26-11ea-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» в настоящее время огибает Данию по проливу Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским морем.

Как сообщает ТАСС, «Академик Черский» уже приближается к Балтийскому морю, но при этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указана Находка.

Отмечается, что судно называют возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2» .Трубоукладчик, который принадлежит «Газпром флоту», уже неоднократно менял пункт назначения. Судно покинуло порт Находки ещё в феврале, тогда пунктом назначения был указан Сингапур. Однако вскоре началось петляние. 26 апреля «Академик Черский» в очередной раз «передумал» и заявил целью порт базирования на Дальнем Востоке.

Укладка «Северного потока — 2» была приостановлена после того, как в конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин в январе 2020 года пообещал завершить газовую магистраль силами российских подрядчиков.

Как писал NEWS.ru, попытки скрыть истинный маршрут судна-трубоукладчика «Академик Черский» бессмысленны. Однако почему оно продолжает петлять по мировым водам, остаётся загадкой.