Во Всемирном банке оценили влияние пандемии на экономику РФ
Эксперт Всемирного банка Найт назвал риски для российской экономики
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:06, 20 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на российскую экономику. Угроза развития пандемии несёт некоторые риски для страны, отметил он интервью «Ведомостям».
Это давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего, из-за сравнительно низких темпов вакцинации, — пояснил Найт.
Эксперт считает, что пандемия замедляет деловую активность. Из-за распространения болезни возникают риски введения новых ограничительных мер.
Другими возможными угрозами для российской экономики Найт назвал инфляцию, внешнеполитические угрозы и энергопереход.
Ранее стало известно, что в 2022 году произойдёт снижение роста цен на сырьё, а значит, и на товары, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. Однако он уточнил, что его прогноз верен при условии стабилизации ситуации с COVID-19. Сосновский отметил, что причины нынешнего финансового кризиса находятся вне сферы экономики.