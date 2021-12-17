Во Всемирном банке оценили влияние пандемии на экономику РФ

Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на российскую экономику. Угроза развития пандемии несёт некоторые риски для страны, отметил он интервью «Ведомостям».

Это давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего, из-за сравнительно низких темпов вакцинации, — пояснил Найт.

Эксперт считает, что пандемия замедляет деловую активность. Из-за распространения болезни возникают риски введения новых ограничительных мер.

Другими возможными угрозами для российской экономики Найт назвал инфляцию, внешнеполитические угрозы и энергопереход.

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