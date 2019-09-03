https://static.news.ru/photo/9d14f7b8-ce5c-11e9-866b-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Профильные ведомства и бизнес одобрили новые шаги по улучшению делового климата в России. Среди них — защита от блокировок счетов, распродажа долей акционеров-«мёртвых душ» и облегчение таможенных процедур.

Это следует из информации, содержащейся в Белом списке плана Минэкономразвития по трансформации делового климата, пишет РБК . Кроме того, данные изданию подтвердил представитель Министерства, который пояснил, что в белый список оно включает уже согласованные меры.

По действующему сейчас «антиотмывочному» закону, банки не просто могут, но и обязаны приостановить подозрительные операции клиентов и отключить от дистанционного обслуживания. При этом иногда кредитные организации злоупотребляют полномочиями и блокируют средства по формальным признакам.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, теперь будет принят дополнительный пакет мер, который усложнит процедуру блокировки для банков и упростит её для предпринимателей.

В рамках трансформации делового климата также законодательно будут установлены виды объектов, при размещении которых не требуется выдача разрешения на строительство и лишняя документация по планировке территории. Кроме того, планируется упростить техрегламент по безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Что касается таможенного администрирования, то власти планируют ускорить время прохождения пунктов пропуска благодаря выборочному, а не сплошному контролю. В Минэкономразвития ожидают, что среднее время нахождения товара в местах оформления должно сократиться на 30%.

Также рабочая группа предложила установить чёткие правила определения размера финансового обеспечения в отношении товаров, не облагаемых таможенной пошлиной, и обязать инспекторов обосновывать сумму.

Планируется также устранить «мёртвые души» из числа акционеров. Сделать это планируется с помощью критериев, по которым акционера можно исключить.

Также для избавления бизнеса от лишних издержек решено создать Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности компаний и предпринимателей.

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