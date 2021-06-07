Власти РФ намерены закупить картофель у Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e23af1aa-c74b-11eb-8ea1-96000091f725_660.jpg Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Москва обсуждает с Минском закупку картофеля для стабилизации цен на него, сообщает РИА Новости.

Мы обсуждаем с Белоруссией ввоз белорусского картофеля. Но сейчас пойдёт новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Белоруссия готова дать такой объём. Этого достаточно до нового урожая, — пояснила чиновник.

Картофель в России в 2021 году дорожает. По данным Росстата, по состоянию на 31 мая с начала года его стоимость выросла на 61,6%.

Ранее стало известно, что овощи и ягоды нового урожая поступят на российские рынки позже, чем обычно. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на экспертов отрасли. Как уточняется, задержка связана с прохладной весной и большим количеством осадков. Такая погода отсрочила активный период посевной кампании примерно на две недели.