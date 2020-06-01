Власти отказались от повышения налогов для россиян

https://static.news.ru/photo/42e504be-a47a-11ea-9021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти не станут повышать налоги для россиян из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое решение принято в отличие от стран, раздававших деньги, а теперь думающих, как повысить налоги для населения.

Таким образом эти страны хотят вернуть розданные людям в качестве меры поддержки деньги, считает глава ФНС Даниил Егоров. Он отметил, что власти часто подвергались критике за то, что не стали раздавать «вертолётные деньги», нро в этом случае хорошо тому, ко смеётся последним.

Мне кажется очень важно, насколько вдолгую мы можем рассчитать свои силы, потому что очень легко было бы сразу всем все раздать, и что бы мы делали через месяц, через два, три, пять? — пояснил позицию государства руководитель налоговой службы в эфире программы «Познер» на Перовом канале.

Именно поэтому Россия не станет прибегать к такой непопулярной мере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство финансов РФ направило регионам страны 100 миллиардов рублей для компенсации снижения доходов. Размер дотации был определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов бюджетов субъектов РФ.