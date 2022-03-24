Власти Москвы выделят гранты на создание импортозамещающих производств

Столичные предприниматели смогут получить гранты на создание импортозамещающих производств. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Средства смогут получить компании из любых отраслей экономики. Максимальный размер гранта составит 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе градоначальника.

Компании смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. До 25% от размера гранта можно потратить на компенсацию расходов на оплату труда работников, — говорится в сообщении.

Получить средства смогут компании любого размера из любых отраслей экономики. Уточняется, что власти в первую очередь подержат проекты по обеспечению повседневных нужд жителей Москвы в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и строительства. 25% гранта предприниматели смогут получить авансом, что позволит максимально быстро создавать новые проекты.

Сергей Собянин ранее объявил о мерах поддержки пищепрома и фармацевтики столицы. Он отметил, что в ближайшие дни запускаются программы льготного кредитования для предприятий обеих отраслей.