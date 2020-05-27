Власти Москвы направят бригады врачей скорой помощи в регионы

https://static.news.ru/photo/f2f27588-a035-11ea-918f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заммэра столицы Анастасия Ракова заявила о намерении направить из Москвы в регионы бригады врачей скорой помощи. Они будут бороться с распространением коронавируса.

Первые рейсы сегодня (27 мая. — NEWS.ru) вылетят в Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир, — отметила она.

В регионах врачи проведут около двух недель. По словам Раковой, специалисты возьмут с собой запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование, передаёт РИА Новости.

Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов, — добавила она.

Как ранее информировал NEWS.ru, Москва выделила миллиарды на помощь гражданам, здравоохранению и хозяйству. Соответствующее распоряжение сделал мэр столицы Сергей Собянин.