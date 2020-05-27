Власти Москвы направят бригады врачей скорой помощи в регионы

Заммэра столицы Анастасия Ракова заявила о намерении направить из Москвы в регионы бригады врачей скорой помощи. Они будут бороться с распространением коронавируса.
Первые рейсы сегодня (27 мая. — NEWS.ru) вылетят в Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир, — отметила она.
В регионах врачи проведут около двух недель. По словам Раковой, специалисты возьмут с собой запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование,
Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов, — добавила она.
Как ранее информировал NEWS.ru, Москва выделила миллиарды на помощь гражданам, здравоохранению и хозяйству. Соответствующее распоряжение сделал мэр столицы Сергей Собянин.
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