Власти Китая могут ввести санкции против Nokia и Ericsson

https://static.news.ru/photo/58ddf9d8-cab8-11ea-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Власти Китая могут внести ограничения против компаний Nokia и Ericsson, которые занимаются производством телекоммуникационного оборудования. Это произойдёт, если Евросоюз ограничит доступ Huawei к сетям 5G в Европе.

По данным газеты Wall Street Journal, Минторг КНР рассматривает возможность создания механизма экспортного контроля. Он заблокирует продажи в третьи страны продукции Nokia и Ericsson, которая будет произведена в Китае. Мера будет введена в случае полной блокады китайских поставщиков для сетей 5G cо стороны Брюсселя, сообщает радио Sputnik.

Ранее профессор Стив Цанга заявил, что Лондону нужно готовиться к жёсткому ответу Китая после отказа от работы с Huawei. Эксперт уверен, что китайский IT-гигант может остановить поставки оборудования для 5G, а также запчастей для сетей 3G и 4G. Также китайские власти могут осуществить давление через британские компании в КНР или Гонконге, а также задерживая подданных королевства.

NEWS.ru писал, что британские власти готовы заменить Huawei на японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd во время строительства сетей 5G в Великобритании. Закрытые переговоры с японской стороной были проведены 16 июля.

Власти Соединённых Штатов считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе компании напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. После этого в Британии стали рассматривать возможность свернуть сотрудничество с китайским IT-гигантом.