Владелец товарного знака водки «Столичная» оценил арест марки в Европе

https://static.news.ru/photo/b2142f1c-98ff-11ea-9e97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец водочных брендов «Столичная» и «Московская» — предприятие «Союзплодоимпорт», принадлежащее РФ — намерен оспорить аресты торговых марок на территории Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) по делу о взыскании с России $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Ведомство собирается добиться отмены решения Верховного суда Нидерландов, пишет РИА Новости.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа.

После этого РФ потребовала отменить данное решение, и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако Апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт стал ошибочным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская сторона не получала официального решения нидерландского суда об аресте товарных знаков на водку «Столичная» и «Московская» на территории стран Бенилюкса, сообщил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков.

По его словам, соответствующее извещение должны предоставить МИДу РФ, однако ни ведомство, ни посольство РФ в Нидерландах с документом не ознакомились.