Вино, сигареты, молочка: телеведущий Норкин раскрыл цену своих покупок

Телеведущий Андрей Норкин объяснил, что входит в его потребительскую корзину, и почему цены в Крыму намного ниже московских. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

Ранее журналист заявил, что цены на продукты в Крыму в 4-5 раз ниже московских. Основной причиной он считает то, что продовольствие на полуострове, в основном, местного производства.

Я сравнивал свою потребительскую корзину, которую собираю в магазине. Получается по максимуму где-то четыре тысячи рублей на 4-5 дней – в Москве или Подмосковье так никогда не получится, - сказал Норкин.

По его словам, он покупает бытовую химию, молочную продукцию, сыр, колбасные изделия, масло, сыр, курицу, хлеб, сахар. Телеведущий отметил, что в Крыму он покупает только продукты местного производства, так как они намного дешевле, чем в Москве. Однако он признался, что с мясом на полуострове существуют проблемы, и оно дорогое.

Норкин добавил, что отдельной темой является вино, которое он покупает тоже только местное и дешевле, чем в столице. Он курит сигареты марки «Данхилл», но они на полуострове всё-таки дешевле не так сильно. Телеведущий заключил, что для Москвы и Подмосковья чек в четыре тысячи рублей за полную тележку является просто немыслимым, и он «вздрагивает» от удивления при виде крымских цен.