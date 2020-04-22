Вице-премьер Хуснуллин призвал облегчить работу строительных фирм

https://static.news.ru/photo/51bbbdec-84b9-11ea-bc4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин попросил Совет Федерации помочь правительству снизить административные барьеры для строительства в России. По мнению чиновника, отрасль слишком зарегулирована.

Хуснуллин обратился к спикеру Валентине Матвиенко, которая, по его словам, «любит и понимает стройку», и остальным членам Совфеда.

Надо административные процедуры снимать. У нас от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию — сто с лишним согласительных процедур. Мы никогда при таких ограничениях не можем страну вырвать вперёд по строительству и развитию экономики, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер привёл в пример строительство медцентра для больных коронавирусом в Новой Москве, который возвели за 34 дня во многом благодаря ускоренному согласованию.

Как писал NEWS.ru, в марте Хуснуллин поручил разработать план по защите строительных площадок от распространения коронавирусной инфекции.