Вероятный трубоукладчик «Северного потока — 2» возвращается в Россию

https://static.news.ru/photo/431d1ff0-879e-11ea-b8e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который называли способным завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», продолжает петлять по мировым водам. Новый курс — место постоянного базирования в городе Находке на Дальнем Востоке.

Сейчас судно движется в направлении Северного моря и проходит пролив Ла-Манш, который разделяет Францию и Великобританию, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Несколькими днями ранее трубоукладчик взял курс на шотландский порт Абердин, куда мог бы прибыть 1 мая, однако в очередной раз «передумал».

«Академик Черский», который принадлежит «Газпром флоту», находится в пути уже два с половиной месяца. При этом он постоянно меняет пункт назначения. Судно, покинуло порт Находки и отправилось ещё в феврале. Тогда пунктом назначения был указан Сингапур. Однако вскоре начались «петляния» и постоянные изменения маршрута. Официальных объяснений такому «запутыванию следов» нет. По неофициальной информации, это связано с невозможностью пристать ни в одном из иностранных портов, закрытых из-за эпидемии коронавируса.

Курс на Находку может означать принятое судовладельцем решение вернуть на родину трубоукладчик на родину. Если маршрут останется прежним, «Академик Черский» прибудет в районе 1 июля, передаёт РИА Новости.

Укладка «Северного потока — 2» была приостановлена после того как в конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин в январе 2020 года пообещал завершить газовую магистраль силами российских подрядчиков. Министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком судно «Академик Черский».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент газопровод построен примерно на 93%.

Несколькими днями ранее, как писал NEWS.ru, Новак заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» непременно будет реализован. По его словам, "было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного — около 5% от общей стоимости"ю