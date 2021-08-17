В Wildberries рассказали о скидках при оплате через платёжные системы РФ

Онлайн-ритейлер Wildberries, который является самым крупным в России, решил делать скидки при оплате товаров с помощью российских платёжных систем. Об этом сообщает ТАСС.
Скидки будут
Отмечается, что эти системы позволяют достичь более низких комиссий при обработке транзакций. Покупатели таким образом получат скидку в 2%.
Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках, — добавили в Wildberries
Оборот Wildberries в 2020 году достиг 437,2 млрд рублей. Онлайн-ритейлер на данный момент работает в 14 странах.
Ранее стало известно, что Wildberries не прекратил работу на Украине, несмотря на запрет президента страны Владимира Зеленского. В украинском интернет-сегменте компании в субботу, 24 июля, заказ сделать было можно, а значит, компания на тот момент работала.