В Wildberries рассказали о скидках при оплате через платёжные системы РФ

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Эксперт прокомментировал рост числа самозанятых в России, в том числе среди молодежи. По его словам, многие открывающие свое дело делают это вынужденно, будучи не в силах найти устраивающую их работу, и ликвидируют бизнес в течение первого же года существования. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Андрей Колганов.

Это достаточно удобная форма легализации мелкого бизнеса, которая предоставляет и очень щадящий налоговый режим, и значительные технические удобства по фиксации сделок и оформлению налоговых платежей, — заявил эксперт. Он предположил,...