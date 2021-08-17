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В Wildberries рассказали о скидках при оплате через платёжные системы РФ

15:18, 17 августа 2021
В Wildberries рассказали о скидках при оплате через платёжные системы РФ Фото: Пресс-служба Wildberries.ru/РИА Новости
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Онлайн-ритейлер Wildberries, который является самым крупным в России, решил делать скидки при оплате товаров с помощью российских платёжных систем. Об этом сообщает ТАСС.

Скидки будут доступны при оплате картой «Мир», при использовании Системы быстрых платежей и SberPay. По подсчётам компании, жители смогут экономить 40 млн рублей ежедневно.

Отмечается, что эти системы позволяют достичь более низких комиссий при обработке транзакций. Покупатели таким образом получат скидку в 2%.

Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках, — добавили в Wildberries

Оборот Wildberries в 2020 году достиг 437,2 млрд рублей. Онлайн-ритейлер на данный момент работает в 14 странах.

Ранее стало известно, что Wildberries не прекратил работу на Украине, несмотря на запрет президента страны Владимира Зеленского. В украинском интернет-сегменте компании в субботу, 24 июля, заказ сделать было можно, а значит, компания на тот момент работала.

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