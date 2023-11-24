В ВТБ сравнили решения ЦБ по ставке с битвой при Ватерлоо Зампред ВТБ Пьянов сравнил решения ЦБ по ставке с битвой при Ватерлоо

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

ЦБ может повысить ключевую ставку пятый раз за год из-за того, что цели по стабилизации инфляции в России не достигнуты, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, которые приводит РБК, это похоже на незавершенную битву при Ватерлоо.

Битва при Ватерлоо еще не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах. Инфляция точно не побеждена, — сказал он журналистам.

Пьянов перечислил факторы, которые свидетельствуют о том, что цели регулятора пока не достигнуты. Среди них — темпы кредитования в октябре, ситуация на рынке труда, планы розницы резко повысить цены, а также наращивание бюджетных расходов.

Как подчеркнул первый зампред ВТБ, годы победы над инфляцией — это годы жесткой бюджетной политики при низких ценах на нефть. По его словам, Центробанк борется с ситуацией в том числе с помощью «теневой денежно-кредитной политики», которая включает в себя отказ регулятора покупать валюту по бюджетному правилу, ограничения в потребительском кредитовании и ипотеке. Сюда также можно отнести указ президента РФ о продаже валютной выручки для крупных экспортеров, пояснил Пьянов.

В ситуации мягкой бюджетной политики, которая ожидается в 2024 году, на поле Ватерлоо понадобятся все умения и способности нашего регулятора. Это, на мой взгляд, является основной макроэкономической интригой всего 2024 года, — сказал он.

Банк России 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. В ЦБ уточнили, что решение продиктовано текущим инфляционным давлением. В нынешних условиях необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4%, объяснил регулятор.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда начнется устойчивое снижение инфляции. По ее словам, это может произойти в 2024 году.

В свою очередь экономист Дмитрий Потапенко допустил, что Банк России начнет снижать ключевую ставку перед выборами президента РФ, которые ориентировочно пройдут 17 марта 2024 года. При этом снижение ставки ЦБ вряд ли будет резким — скорее всего, его будут проводить так же постепенно, как проводят повышение ставки сейчас, полагает аналитик.