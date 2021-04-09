В ВШЭ назвали единственное условие для снижения пенсионного возраста

https://static.news.ru/photo/dada81b4-9b4f-11eb-b94d-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В случае долгосрочного устойчивого роста бюджетных доходов за счёт дорогой нефти власти могут пойти на снижение пенсионного возраста без «потери лица», заявил NEWS.ru замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Технически возможно вернуть прежний пенсионный возраст, возвратившись к тому, что было в СССР, считает эксперт. При этом он полагает, чтоб если это и будет сделано, то исключительно в рамках «послаблений» для конкретных регионов, либо отдельных категорий пенсионеров.

Принятие кардинального решения в отношении всех граждан возможно в случае существенных изменений в экономике. Например, в случае резкого роста доходов бюджета. Но откуда он возьмётся? — сказал Миронов.

Эксперт напомнил, что крупнейшие инвестбанки прогнозируют начало сырьевого суперцикла. Согласно данному прогнозу, нефть и газ снова начнут пользоваться повышенным спросом, это значит, что стоимость энергоресурсов вырастет.

Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее 100 долларов за баррель — это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию, — отметил Миронов.

Однако просто так взять и отменить ранее принятое решение для властей будет означать «потерю лица», уверен эксперт.