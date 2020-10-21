В Совфеде поддержали закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/dab3a7a2-1377-11eb-917a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, подразумевающий снижение платы за коммунальные услуг в случае их предоставления с перерывами или с нарушением качества.

Согласно документу, лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, должно выплатить потребителю штраф.

В соответствующем постановлении правительства указано, что при предоставлении в расчётном периоде коммунальной услуги с перерывами или нарушением качества, которые превышают установленную продолжительность, а также при перерывах для проведения ремонтных и профилактических работ размер платы за такую коммунальную услугу необходимо уменьшить вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.

Как отмечается в законе, изменить размер платы за коммунальные услуги должны управляющая организация, товарищество собственников жилья или жилищный кооператив.

Кроме того, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в домах, компенсировать ресурсоснабжающей организации фактически понесённые ею расходы из-за изменения размера платы за коммунальные услуги. При этом в случае непосредственного управления домом собственниками помещений изменение размера платы буде производить ресурсоснабжающая организация, если превышение установленной продолжительности перерыва или нарушение качества произошли до границ общего имущества в доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения этого здания, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая занимается тарифным регулированием в России, рассказала об уровне роста тарифов ЖКХ в 2021–2023 годах.