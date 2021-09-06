В Счётной палате рассказали, в каком случае снизится плата за ЖКХ

Платить меньше за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) россияне будут, если изменится система учёта энергоэффективности жилья. Об этом сказала аудитор Счётной палаты Наталья Трунова, передаёт URA.RU.

Снизятся платежи, если будет изменена и система учёта и оплаты — безусловно. Потому что у нас в России тепло регулируется на входе в дом, а не на входе в квартиру, — объяснила Трунова.

Она уточнила, что в странах Евросоюза устанавливается температурная норма. Трунова сравнила это с введением в России счётчиков несколько лет назад.

Вы можете повышать или понижать температуру, но будете платить больше за влияние на климат, — сказала аудитор.

Ранее сообщалось, что россияне обеспокоились по поводу стоимости жилищно-коммунальных услуг. Только 29% опрошенных считают их доступными.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова рассказала, что делать при завышенных суммах в платёжках ЖКХ.