В «Сбере» предсказали укрепление рубля на фоне инвестиций из ФНБ

Уже к началу 2023 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 10% ВВП не менее чем на $19 млрд, что позволит осуществлять инвестирование. Таковы данные прогноза SberCIB, передаёт РБК. По мнению аналитиков, в 2024 году средства ФНБ могут быть направлены на поддержку российских ESG-проектов, в таких условиях курс рубля может укрепиться на уровне 68 рублей за доллар США.

Мы полагаем, что правительство при планировании инвестиций будет обращать больше внимания на экологические и социальные факторы, при этом на первое место выйдет именно экологический фактор, — говорится в прогнозе.

Минфин оценил уровень ликвидных активов ФНБ по состоянию на 1 февраля в 6,6% ВВП, прогнозируемо на 2022 год — 8,77 трлн рублей ($112,7 млрд). В ноябре 2021 года ведомство повысило минимальный порог для возможности инвестирования с 7 до 10%. По словам министра финансов Антона Силуанова, это связано с долгосрочными рисками энергоперехода.

Эксперты SberCIB уверены, что будущие инвестиции из ФНБ будут способствовать укреплению рубля, поскольку активы фонда в иностранных валютах будет необходимо обменять на отечественную.

Согласно нашему оптимистичному сценарию, премия за геополитические риски в курсе рубля значительно сократится. В этом случае рубль сможет укрепиться до 68 за доллар, — отмечается в обзоре.

Ранее ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич объяснил падение курса рубля. По его словам, это обусловлено в первую очередь геополитическими факторами. Эксперт подчеркнул, что Банк России принял все необходимые меры для стабилизации российской валюты.