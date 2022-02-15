В «Сбере» предсказали укрепление рубля на фоне инвестиций из ФНБ
Анна Акимова
Анна Акимова
09:38, 15 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уже к началу 2023 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 10% ВВП не менее чем на $19 млрд, что позволит осуществлять инвестирование. Таковы данные прогноза SberCIB, передаёт РБК. По мнению аналитиков, в 2024 году средства ФНБ могут быть направлены на поддержку российских ESG-проектов, в таких условиях курс рубля может укрепиться на уровне 68 рублей за доллар США.
Мы полагаем, что правительство при планировании инвестиций будет обращать больше внимания на экологические и социальные факторы, при этом на первое место выйдет именно экологический фактор, — говорится в прогнозе.
Минфин оценил уровень ликвидных активов ФНБ по состоянию на 1 февраля в 6,6% ВВП, прогнозируемо на 2022 год — 8,77 трлн рублей ($112,7 млрд). В ноябре 2021 года ведомство повысило минимальный порог для возможности инвестирования с 7 до 10%. По словам министра финансов Антона Силуанова, это связано с долгосрочными рисками энергоперехода.
Эксперты SberCIB уверены, что будущие инвестиции из ФНБ будут способствовать укреплению рубля, поскольку активы фонда в иностранных валютах будет необходимо обменять на отечественную.
Согласно нашему оптимистичному сценарию, премия за геополитические риски в курсе рубля значительно сократится. В этом случае рубль сможет укрепиться до 68 за доллар, — отмечается в обзоре.
Ранее ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич объяснил падение курса рубля. По его словам, это обусловлено в первую очередь геополитическими факторами. Эксперт подчеркнул, что Банк России принял все необходимые меры для стабилизации российской валюты.