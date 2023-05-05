В Ространснадзоре раскритиковали сокращение господдержки авиакомпаний Представитель Ространснадзора Смирнов: сокращение субсидирования авиакомпаний приведет к их разорению

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Решение правительства о сокращении государственного субсидирования программы выполнения региональных полетов является ошибочным, непродуманным и несвоевременным, считает заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В беседе с «360» он спрогнозировал незамедлительные негативные последствия этой меры и для пассажиров, и для авиакомпаний, которые могут разориться.

Смирнов убежден, что сегодня нет ни одного серьезного повода урезать субсидии на региональные полеты. Закрытие воздушного пространства Европы и ряда других стран, ограничение полетов в города-миллионники юга России, а также дефицит запчастей и комплектующих для авиапарка наносят большой ущерб перевозчикам. И говорить о сокращении госсубсидий нельзя, пока хотя бы один из этих факторов-рисков не исчезнет, убежден эксперт.

Уменьшать субсидии нельзя, ибо это напрямую отразится на положении авиакомпаний, которые государство сохранило за счет субсидий в прошлом году, и на цене авиабилетов, — подчеркнул Смирнов.

Эксперт обратил внимание на простую связь, когда подорожание билетов приводит к снижению пассажиропотока, вследствие чего снижаются доходы авиакомпаний, которые они пытаются компенсировать новым подорожанием билетов. По его мнению, за полную стоимость, которую предложат авиакомпании в этом году ввиду сокращения субсидирования, полететь сможет не каждый.

Смирнов напомнил, что в прошлом году люди имели возможность покупать билеты за 50% от их стоимости. Другую половину авиакомпаниям компенсировали субсидии.

Если эту схему не выдерживать дальше, то отрицательные последствия и для авиакомпаний, и для наших граждан последуют немедленно, — предупредил пилот.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения господдержки. Причиной называют сокращение программы государственного субсидирования региональных перелетов с 9 млрд до 7,5 млрд рублей на фоне дефицита бюджета.