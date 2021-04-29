Цены на онлайн-ОСАГО в России оказались завышены

Центральный банк зафиксировал в ходе проверок страховщиков завышение тарифов на страхование ОСАГО через Интернет. Об этом сообщает «Коммерсант».
Регулятор
ЦБ также обнаружил, что зачастую страховщики оформляют электронные полисы даже при физических продажах в офисах. Отмечается, что регулятор намерен бороться с высокими надбавками и подменой бумажных полисов электронными.
Банк России призывает автовладельцев быть бдительнее и обращать внимание на уникальные номера полисов. Так, при оформлении документа офлайн на нём должно быть буквенное обозначение «ААС», «ААВ», «РРР», «ННН». В случае с электронными полисами серия будет выглядеть следующим образом: XXX.
Ранее заместитель генерального директора СК «Макс» Виктор Алексеев назвал признаки поддельного полиса ОСАГО. По его словам, одним из них является слишком низкая цена.