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Экономика

Цены на онлайн-ОСАГО в России оказались завышены

18:29, 29 апреля 2021
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Центральный банк зафиксировал в ходе проверок страховщиков завышение тарифов на страхование ОСАГО через Интернет. Об этом сообщает «Коммерсант».

Регулятор подчёркивает, что затраты страховщиков при онлайн-оформлении ниже, однако компании аргументируют разницу в стоимости риском мошенничества.

ЦБ также обнаружил, что зачастую страховщики оформляют электронные полисы даже при физических продажах в офисах. Отмечается, что регулятор намерен бороться с высокими надбавками и подменой бумажных полисов электронными.

Банк России призывает автовладельцев быть бдительнее и обращать внимание на уникальные номера полисов. Так, при оформлении документа офлайн на нём должно быть буквенное обозначение «ААС», «ААВ», «РРР», «ННН». В случае с электронными полисами серия будет выглядеть следующим образом: XXX.

Ранее заместитель генерального директора СК «Макс» Виктор Алексеев назвал признаки поддельного полиса ОСАГО. По его словам, одним из них является слишком низкая цена.

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