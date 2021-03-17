Росстат назвал подорожавшие за неделю продукты

https://static.news.ru/photo/067fba8c-55eb-11eb-abde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Росстат оценил изменения цен на продукты питания в стране с 10 по 15 марта. В числе прочего подорожали яйца, мясо кур и картофель.

Так, мясо кур в целом по стране за указанный срок подорожало на 1,6%. При этом в ряде регионов рост цен составил до 7,9%. При этом в четырёх субъектах Федерации курятина, напротив, упала в цене.

Стоимость куриных яиц по стране увеличилась на 0,9%, однако в некоторых регионах этот продукт подорожал на 9,8%.

Из овощей лидерами по росту цен стали морковь, картофель и лук. Их стоимость увеличилась на 3%, 2,6% и 1,3%, соответственно. При этом в целом плодоовощная продукция в стране подешевела на 0,7%. Падение цен на огурцы составило 6,6%, на помидоры — 2,1%.

Молоко в период с 10 по 15 марта подорожало на 0,5%, свинина и маргарин — на 0,4%, мороженая рыба и водка — на 0,3%, макароны и вермишель — на 0,2%.

Сахарный песок и подсолнечное масло выросли в цене на 0,4% и 0,2% соответственно.

В то же время снизилась стоимость сметаны и пшена — на 0,4%, муки — на 0,3%, а также мясных консервов и сливочного масла — на 0,2%.

Полукопчёная и варёно-копчёная колбаса, рис и шоколадные конфеты стали стоить дешевле на 0,1%. Не изменилась стоимость гречки, чёрного чая и соли.

Ранее стало известно, что в ушедшем пандемическом году жители России рекордно снизили потребление товаров и услуг до показателей 2015 года. Об этом писал NEWS.ru.