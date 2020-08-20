В России за неделю выросли цены на бензин

https://static.news.ru/photo/c21be2c0-e318-11ea-bd3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За период с 10 по 16 августа в РФ отмечается рост средней потребительской стоимости топлива. Об этом сообщается в отчёте Росстата.

Средняя цена на бензин поднялась на 2 коп. и составили 45,68 руб. за литр. Так топливо марки Аи-92 прибавило 1 коп. и стоит теперь 43,11 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 2 коп. — до 46,88 руб. за литр. Аи-98 подорожал больше всего — на 4 коп. и достиг стоимости в 52,83 руб. за литр.

Дизельное топливо никак не изменилось в цене и потребитель может купить его в среднем за 48,04 руб. за литр.

Как отметили в Росстате, цены на бензин подросли в 12 российских регионах. Больше всего это заметно в Южно-Сахалинске — на 1,7%. Снижение цен также наблюдалось в 12 субъектах, наибольший в Петрозаводске — на 0,6%.

А вот для москвичей и петербуржцев ничего не изменилось. Стоимость бензина в двух столицах осталась неизменной. Аи-92 на столичных заправках стоит от 38,9 до 44,66 руб., марки Аи-95 — от 41,9 до 49,99 руб., марки Аи-98 — от 49,99 до 55,19 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге на АЗС топливо Аи-92 стоил от 41,8 до 44,11 руб., марки Аи-95 — от 45,3 до 48,26 руб., марки Аи-98 — от 53,1 до 54,99 руб. за литр, передаёт ТАСС.

При этом общий объём производства бензина в России за указанный период увеличился на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 833,4 тыс. т. Дизельное топливо, наоборот, стали производить на 0,1% — до 1 млн 534,1 тыс. т.

В конце июля председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддержал инициативу Минэнерго о снятии временного запрета на импорт в РФ топлива, в том числе бензина. Он считает, что это будет способствовать развитию конкуренции и снижению цены для потребителей. Он добавил, что объёмы импорта, скорее всего, будут незначительными, а значит, существенно не повлияют на общие объёмы производства и потребления топлива в РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее стали известны субъекты РФ с самым доступным бензином.