В России выросло число досрочно погашенных кредитов

https://static.news.ru/photo/79aa23fa-5f4a-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число полностью досрочно погашенных (ПДП) кредитов выросло в России на 8,4% в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 4,8% по сравнению с февралём 2020 года.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В целом с начала года доля ссуд, закрытых досрочно, увеличилась на 5,5%, до 45%. По словам директора бюро Олега Лагуткина, уже можно говорить о более высоком уровне ПДП по сравнению с 2019 годом, когда средняя доля закрытых до срока ссуд была 39,6%.

По данным аналитиков, в марте 2020 года клиенты банков досрочно рассчитались по более чем 1,4 млн займов. За тот же период были закрыты 45,1 тысячи автокредитов против 41,5 тысячи в 2019 году. Также россияне в марте досрочно погасили 27,3 тысячи кредитов по ипотеке, что превышает показатели прошлого года (17,9 тысячи), но меньше показателя февраля (28 тысяч).

Аналитики связали динамику роста числа ПДП кредитов с более поздними выплатами годовых премий в 2020 году и со стремлением части граждан поскорее избавиться от долгов в условиях неопределённости.

Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу выдачи россиянам льготных ипотечных кредитов. Граждане смогут взять ипотеку под 6,5% годовых.