В России выросло число досрочно погашенных кредитов

Число полностью досрочно погашенных (ПДП) кредитов выросло в России на 8,4% в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 4,8% по сравнению с февралём 2020 года.
Об этом
По данным аналитиков, в марте 2020 года клиенты банков досрочно рассчитались по более чем 1,4 млн займов. За тот же период были закрыты 45,1 тысячи автокредитов против 41,5 тысячи в 2019 году. Также россияне в марте досрочно погасили 27,3 тысячи кредитов по ипотеке, что превышает показатели прошлого года (17,9 тысячи), но меньше показателя февраля (28 тысяч).
Аналитики связали динамику роста числа ПДП кредитов с более поздними выплатами годовых премий в 2020 году и со стремлением части граждан поскорее избавиться от долгов в условиях неопределённости.
Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу выдачи россиянам льготных ипотечных кредитов. Граждане смогут взять ипотеку под 6,5% годовых.
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