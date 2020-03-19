https://static.news.ru/photo/f25959b4-6919-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В феврале стоимость фиксированного набора товаров в России составила 16 тысяч 316,46 рубля. Это больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (15 тысяч 797,05 рубля). С соответствующей информацией Федеральной службы государственной статистики ознакомился NEWS.ru.

Фиксированный набор используется для наблюдения за ценами и сопоставления покупательской способности в регионах России. В него входят 83 наименования основных потребляемых товаров и услуг. В том числе различные продукты питания, одежда, средства гигиены, лекарства, проезд в транспорте, электричество и газ.

Среди регионов страны наиболее высокая стоимость набора отмечается в Чукотском автономном округе (27 тысяч 646,41 рубля), Камчатском крае (25 тысяч 604,87 рубля) и Москве (23 тысяч 178,32 рубля). Кроме того, в пятёрку субъектов-лидеров по показателю попали Магаданская область (23 тысячи 014,18 рубля) и Якутия (20 тысяч 613,6 рубля).

В свою очередь, минимальная стоимость фиксированного набора зарегистрирована в Саратовской области (13 тысяч 314,86 рубля), Ингушетии (13 тысяч 493,35 рубля), Чувашии (13 тысяч 655,59 рубля), Мордовии (13 тысяч 665,12 рубля) и Челябинской области (13 тысяч 796,02 рубля).

Ранее NEWS.ru писал, что в России начал снижаться ажиотажный спрос на продукты питания, возникший в связи с распространением коронавируса. Как сообщил глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, в торговых сетях нет проблем с завозом продуктов, поэтому нехватки продовольствия не наблюдается.