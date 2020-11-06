В России увеличат размер ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет

https://static.news.ru/photo/cf5c836a-2047-11eb-9a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

С 1 января 2021 года ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учётом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, — следует из проекта указа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минтруде сообщали, что размер пособия в 2020 году составляет половину регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем это 5,5 тыс. рублей, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что семье с ребёнком от полутора до трёх лет и с доходом на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов можно будет получать детское пособие в размере одного прожиточного минимума. Это примерно 11 500 рублей, в зависимости от региона проживания. О грядущих изменениях рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. В семье, где ребёнку от трёх до семи лет и доходы на одного члена семьи составляют меньше одного прожиточного минимума, можно получить пособие в размере половины прожиточного минимума. Разница связана с тем, что детей в возрасте от трёх до семи лет проще устроить в детский сад, нежели малышей от полутора до трёх лет.

Зависит пособие и от размеров зарплаты матери до её выхода в отпуск по уходу за ребёнком. Если зарплата была низкой, то и пособие будет небольшим. Дело в том, что на сегодняшний день его минимальный размер и так повышен и составляет семь тысяч рублей, тогда как раньше платили три тысячи с небольшим в месяц.

По словам Бессараб, верхняя планка при выплате детских пособий составляет 27 тыс. рублей. И если у женщины до выхода в декрет была достойная зарплата, то в отпуске по уходу за ребёнком у неё тоже будет возможность «достойно содержать ребёнка», писал NEWS.ru.