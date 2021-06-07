В России утвердили энергетическую стратегию на 15 лет

https://static.news.ru/photo/d567b2c6-c776-11eb-8bdc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ приняло план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет, в него вошли все сферы российского ТЭК — от добычи ресурсов до снабжения жилых домов теплом и электричеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет. Она была подготовлена с учётом поручения президента, — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что в этот план вошли более 130 мероприятий. Среди них — наращивание производства сжиженного природного газа до 140 млн тонн; создание центров по его перевалке, хранению и торговле; открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода; развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. При этом, по его словам, большую часть запланированного получится выполнить в ближайшие полтора года.

В правительстве рассчитывают, что стратегия позволит повысить добычу нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике, а также в разы увеличить производство СПГ и расширить объём экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее глава компании «Роснефть» Игорь Сечин предрёк миру риск столкновения с острым дефицитом нефти и газа. По его словам, их прирост последние несколько лет находится на исторических минимумах. По его словам, некоторый дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. И этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. По мнению Сечина, следствием ранее принятых решений является нынешняя ситуация на рынке металлов. Так, крупнейшие производители железной руды, по его словам, недооценили спрос. Недоинвестирование в отрасли привело к дефициту, который сейчас влияет на весь мир.