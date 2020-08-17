В России стартовало строительство Амурского газохимического комплекса

https://static.news.ru/photo/d50b2966-e121-11ea-8b15-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Российская нефтехимическая компания «Сибур» начала реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (ГХК). Утром 18 августа в его основание была забита первая свая.

В торжественной церемонии принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который обратился к собравшимся по видеосвязи, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на мероприятии. По словам главы российского правительства, к 2025 году в Амурской области появится «новый завод-гигант» с самым современным производством.

Запуск этого производства — это, конечно, такие мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаём точку роста, даём импульс к развитию всей экономики региона, — заявил он.

Мишустин сообщил, что открытие завода обеспечит появление тысяч рабочих мест, а также транспортной и социальной инфраструктуры. В свою очередь председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов подчеркнул, что Амурский ГХК станет ключевым проектом в инвестиционной программе компании до 2025 года.

Общая мощность завода по производству базовых полимеров, строительство которого планируется завершить в 2025 году, будет составлять 2,7 млн тонн в год. На нём появится самая крупная в мире установка пиролиза.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания BOS Shelf, которая является оператором Бакинского завода глубоководных оснований им. Гейдара Алиева, завершила работы по возведению опорного блока «Карабах».