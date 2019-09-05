Фото: Jan Sochor/picture alliance/Global Look Press

За восемь месяцев 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию снизился на 1,3% до $137,7 млрд. В августе объём импорта уменьшился на 1,6% по сравнению с июлем.

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе — августе 2019 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до $137,7 млрд, — сообщает Федеральная таможенная служба России.

Как писал News.ru, ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков. Ставки на ввоз на 3–10% могут вырасти, в частности, для молочной сыворотки, масла и концентрата апельсинового сока. Эксперты отмечают, что фактически ведомство предлагает сравнять пошлины на сырьё для пищевой промышленности с продуктами, уже готовыми к употреблению.

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