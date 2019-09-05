Фото: Jan Sochor/picture alliance/Global Look Press

С 23 по 30 августа международные резервы Российской Федерации выросли на 0,5% и составили $530,5 млрд. Это произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Объём международных резервов по состоянию на 30 августа составил 530,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,8 миллиарда долларов, или на 0,5%, — говорится в сообщении Центробанка. Международные резервы РФ...