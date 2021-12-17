В России резко подорожали авиабилеты на рейсы в Европу

Авиабилеты на рейсы из России в Европу за год подорожали на 35%. Средняя стоимость перелёта в одну сторону составила 19,4 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование профильного портала Tutu.ru.

За билет в Европу платили в среднем 19 385 рублей — на 35% больше, чем год назад, — говорится в сообщении.

Стоимость авиабилетов в Германию, согласно исследованию, увеличилась почти на 40% (до 17,78 тысячи рублей), в Сербию — на 57% (до 19,1 тысячи рублей), в Италию — на 62% (до более 20 тысяч рублей). Авиабилеты в Черногорию за год подорожали почти на 150%, билет в одну сторону в 2021 году обходился в среднем в 28,7 тысячи рублей.

Если говорить о неевропейских зарубежных направлениях, то, например, ценник на полёт в ОАЭ увеличился на 50%, до 28,3 тысячи рублей, в Египет — на 12%, до 19,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что отдохнуть за границей дёшево в этом году всё сложнее с каждым днём. Туроператоры предупредили россиян, что откладывать бронирование на последние сроки не стоит. Пока ещё есть шанс забронировать поездку на праздничную неделю за очень небольшие деньги. Например, турецкий Кемер на неделю обойдётся двум туристам по системе «всё включено» всего в 24,7 тысячи рублей.

Египетские пляжи и тёплое море обойдутся в два раза дороже — 48 тысяч рублей. За эти деньги можно рассчитывать на отель в 300–500 метрах от моря. Также туристам обеспечен прямой рейс, но время вылета, скорее всего, будет не самое удобное. А в Дубай можно будет отправиться минимум за 86 тысяч рублей.